„Sound am Platz“ heuer am 2. September

Bereits zum dritten Mal lädt das Kulturreferat der Marktgemeinde Nenzing zu „Sound am Platz“ – heuer geht das Konzerthighlight am Samstag, 2. September auf dem Ramschwagplatz über die Bühne.

Start ist um 19 Uhr, auf der Bühne rocken „Mark Peters & The dark band“ sowie „Philipp Lingg & Band“. Welche Musik die Zuhörerinnen und Zuhörer dabei erwartet? „Den Londoner Mark Peters einfach in die Singer/Songwriter-Schublade zu stecken, würde der Sache wohl nicht gerecht“, heißt es dazu im Programm. „Mit breitgefächerten Einflüssen von Nick Drake bis Radiohead ist Peters´ Musik nicht nur unverkennbar von Folk und Jazz geprägt, sondern vermischt auch Country-, Blues- und Funkelemente. Er ist einer jener seltenen Künstler, die es schaffen, beeindruckende technische Fertigkeiten an der Gitarre mit brillanten Songs zu vereinen.“