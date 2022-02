Souljackers - An Unplugged Evening, Samstag, 26. März

Wer sehnt sich nicht zurück in die 90er Jahre - die Blütezeit der Unplugged–Konzerte. Am Samstag, 26. März um 20.00 Uhr im Ramschwagsaal / Nenzing ist es soweit!

Nahezu jede namhafte Band wagte das Experiment, dessen berühmtester Ableger definitiv die MTV’s Unplugged-Serie war. Lieder, die man kennt und liebt, in einem neuen akustisch strahlendem Licht zu präsentieren, war die hohe Kunst der damaligen Zeit.

Diesen Spirit verbreiten die Souljackers mit ihrem Programm „An Unplugged Evening with the Souljackers“ erneut. Den Zuschauer erwartet ein Abend, an dem neben dem Besten aus dem Format „MTV Unplugged“, auch eigens arrangierte Akustik-Versionen aus den verschiedensten musikalischen Gattungen gespielt werden. Um den hohen Ansprüchen dieses Genres gerecht zu werden, betreten erstmals alle sieben Souljackers-Mitglieder, sozusagen die geballte Ladung, gemeinsam die Bühne.