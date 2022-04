SOS-Kinderdorf Vorarlberg sucht helfende Hände

Für Menschen, die sich freiwillig engagieren möchten bietet SOS-Kinderdorf in ganz Österreich vielfältige Möglichkeiten.

Was wird gesucht?

In Bregenz und Dornbirn leben in Wohngruppen und im betreuten Wohnen Jugendliche im Alter zwischen 14 und 20 Jahre. Einige von ihnen würden sich über Nachhilfe in Deutsch, Englisch und Mathematik sehr freuen. Unter Ihnen sind auch geflüchtete junge Menschen aus von Krieg und Krisen gebeutelten Ländern. Unterstützung in Haus und Garten. In und rund um die Angebote von SOS-Kinderdorf sind helfende Hände herzlich Willkommen, die bei der Pflege von Gartenbeeten und Grünflächen unterstützen oder beim Malen, Siedeln oder Reparieren mit anpacken.