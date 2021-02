Sorgt Corona für Schulden? Das sagt die Expertin

Schulden-Boom aufgrund der Krise? IfS-Schuldenberaterin Simone Strehle-Hechenberger war zu Gast in "Vorarlberg live".

Jänner ist bekanntlich DER Schuldenmonat. Corona habe daran nicht viel geändert, sagt Simone Strehle-Hechenberger, Schuldenberaterin beim IfS am Donnerstag in "Vorarlberg live". Der Großteil der Klienten sei derzeit zwischen 25 und 55 Jahre alt, aufgrund der Pandemie könnte sich dies aber bald verschieben, so die Expertin.

Strehle-Hechenberger sagt, dass ihr besonders die hohen Mietpreise in Vorarlberg Sorgen machen. In Verbindung mit oftmals hohen Unterhaltszahlungen würde man die Menschen so in die Privatinsolvenz schicken, es bleibe ihnen nicht einmal mehr das Nötigste zum Leben. Kritisch sieht sie die Höhe des Existenzminimums, welches für alle österreichischen Bundesländer gleich ist. "Wir im Westen sind benachteiligt."