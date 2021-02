Vorarlberg: "Wallner nur der Statthalter des Bundeskanzlers"

FPÖ-Parteiobmann Christof Bitschi schoss in "Vorarlberg live" scharf gegen Landeshauptmann Markus Wallner.

Risikopatienten, die noch nicht geimpft wurde, dafür Personengruppen, die unter ominösen Vorwänden geimpft worden seien - Christof Bitschi, Parteiobmann der Vorarlberger FPÖ, spricht am Donnerstag in "Vorarlberg live" von einem "Chaos" und einem Impfplan, der sich in ein "ÖVP-Günstlings-System" verwandelt habe. Die von der Landesregierung eingesetzten Impfaufpasser seien wohl im Urlaub und würden ihre Arbeit nicht richtig machen, Bitschi fordert Konsequenzen.