Sorge um Reinhold Messner: "Ich komme ans Ende"

Bergsteiger-Legende Reinhold Messner hat nach einer beunruhigenden Mitteilung über sein Allgemeinbefinden Entwarnung geben.

"Ich gehe mit reinem Gewissen"

Zuvor hatte Messner auf seinem Instagram-Konto einen Eintrag mit durchaus beunruhigendem Unterton veröffentlicht: "Ich komme ans Ende, das ist Tatsache! Aber ich gehe mit reinem Gewissen, wissend, dass ich ein guter Mensch war, mein Bestes gegeben habe, ein liebender Vater, ein guter Freund und ein guter Bruder war. Jetzt ist es an der Zeit, meine letzten Träume zu leben und den Menschen, die mir so viel bedeuten, Liebe zu geben. Aber das Wichtigste ist Dankbarkeit." In den Kommentaren äußerten sich daraufhin viele Leute besorgt.