Sorge um Bella Hadid: So krank ist das Supermodel

So kämpft Bella Hadid gegen eine schmerzvolle Krankheit und hat jetzt persönliche Einblicke über ihren Leidensweg preisgegeben.

Model Bella Hadid, die Schwester von Gigi Hadi, hat auf "Insta" (59,3 Millionen Follower) ganz persönliche Einblicken über ihre lange Auseinandersetzung mit der durch Zecken übertragenen Lyme-Borreliose gegeben. Das 26-jährige Model präsentierte Bilder ihrer Behandlung und schrieb dazu: „Ich habe versucht, die positivsten Bilder auszuwählen, denn so schmerzhaft diese Erfahrung auch war, das Ergebnis war die aufschlussreichste Erfahrung meines Lebens, voller neuer Freunde, neuer Visionen und einem neuen Gehirn.“ Diese Aufnahmen zeigen einen deutlichen Kontrast zu den glamourösen Bildern von ihr auf dem Laufsteg.

Ein langer Leidensweg

Die Erkrankung hat Bella Hadid in der Vergangenheit dazu veranlasst, mehrere Pausen in ihrer Model-Karriere einzulegen. „Das kleine Ich, das gelitten hat, wäre so stolz auf mein erwachsenes Ich“, schreibt sie. Sie beschreibt ihren langen Leidensweg als „fast 15 Jahre unsichtbaren Leidens“ mit „Hunderte Tage chronische Lyme-Borreliose, chronische Krankheiten, Co-Infektionsbehandlungen.“