Sophia Thomalla: Ihr Herz ist "zerschellt"

Tennis-Star Alex Zverev meldet sich nach seiner Operation – die Reaktion von Freundin Sophia Thomalla lässt Herzen schmelzen.

Nach seiner schweren Fußverletzung während der French Open - im Spiel gegen Rafael Nadal - ist Alexander Zverev erfolgreich operiert worden. Wegen ihres TV-Jobs auf Paros (Griechenland) konnte Sophia Thomalla nicht bei ihrem Liebsten sein. Doch auf Instagram zeigt sie nun, dass sie in Gedanken immer bei ihm ist. Auf "Insta" schreibt sie: "Mein Herz zerschellte in tausend Teile als ich den Unfall sah. Sport kann so unfassbar grausam sein now focusing on getting better as soon as possible!" (sic)