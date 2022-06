Sonnwende: Ab heute werden die Tage kürzer

Wenn der längste Tag und die kürzeste Nacht aufeinandertreffen, werden vielerorts Bergfeuer entzündet. So auch am Diedamskopf.

Am Tag der Sommersonnenwende, am 21. Juni, werden die Tage wieder kürzer, die Nächte länger. Dann finden traditionelle Sonnwendfeuer statt. Nicht nur im Montafon, sondern auch im Bregenzerwald, finden rund um die Tagkehre Veranstaltungen statt. VOL.AT war vor Ort bei der Sonnwendfeier am Diedamskopf in Schoppernau.