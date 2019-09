Sonntagstalk mit Alwin Leitner: "Ich war immer eine zähe Sau"

"Mit dem Rudel mitzurennen, war noch nie mein Ding", sagt Alwin Leitner. Mit WANN & WO spricht der Abenteurer über Todesangst, verrückte Aktionen und persönliche Tiefpunkte, aus denen sich neue Chancen ergeben.

Kurz gefragt

Was ärgert Sie am meisten? Leute, die nicht ehrlich sind.

Was war Ihr schönstes Erlebnis? Als ich ganz alleine den Hauptkamm des Himalaya von Norden nach Süden überquert habe.

Vervollständigen Sie folgenden Satz: Glücklich macht es mich ... ... wenn es anderen Leuten auch gut geht. Ich freue mich gerne mit anderen mit.

Wo fühlen Sie sich zuhause? Überall dort, wo nette Menschen um mich herum sind.

Haben Sie einen Lieblingsort? Ja, der Dornbirner First. Auf den ziehe ich mich zurück, wenn mich wieder ein paar Leute nerven.

Was würden Sie gerne noch erreichen? In der Politik ordentlich aufzuräumen, weil es nur noch um Macht und Kohle geht.

Was ist Ihr größter Triumph? Dass ich seit vielen Jahren total unabhängig agieren kann.

Was bereitet Ihnen Freude? Wenn ich mit Kleinigkeiten ein Lächeln in die Gesichter zaubern darf, speziell bei Kindern.

Was bereitet Ihnen Sorge? Mir bereitet große Sorge, dass sich die heutige Jugend so stark von neuen ­Medien beeinflussen lässt.

Was haben Sie als letztes gelernt? Dass ich mir die Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, genau anschaue und ihnen genau zuhöre. Dann weiß ich, ob sie Platz in meinem Leben haben oder nicht. Ich suche immer mehr die Menschlichkeit in den Leuten, denn sie kommt heute viel zu kurz.