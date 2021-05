Sonntagsmatinee über Jazzlegende Duke Ellington

Vergangenen Sonntag lud Schauspielerin Renate Bauer zu einem Jazzkonzert mit den Weltklassemusikern Peter Madsen am Piano, Fulvio Sigurtá an der Trompete und Rosario Bonaccorso am Kontrabass.

Die Matinee war Duke Ellington gewidmet, einem der einflussreichsten amerikanischen Jazzmusiker. So konnte man an diesem Vormittag ein Weltrang-Jazzkonzert in der SeekapelleJazz vom Feinsten hören, begleitet von Texten über das Leben und Schaffen Ellingtons.

Fulvio Sigurtá ist einer der gefragtesten Trompeter Italiens, swingt die berühmten Melodien der 1940iger Jahre mit Virtuosität und Sensibilität. Peter Madsen ist ein amerikanischer Pianist und mit enormen Wissen über Duke Ellington und seinen Stil und Geist.

Rosario Bonaccorso, der swingende Motor des Trios begeisterte mit seinen Solis auf dem Kontrabass. In der coronabedingt nur halbvollen Kapelle tobte der Applaus langanhaltend und von den begeisterten Zuschauern gab es zum Schluss Standing Ovations für die Musiker und deren einmaliges Jazzkonzert. Unter den Zuschauern waren Heimo und Ingrid Lubetz, Berta Stark und Ernst Walser, Christian Beet, Helene Böhler und Sylvia Halder.

Begeistert zeigten sich Emanuel und Birgit Netzer, Schauspieler Martin Sommerlechner und Sigrid March, Gabi Baschnegger, Carmen Hammouda, Michael Bode, Gabriele Dünser, Hedwig Blum und Silvia und Peter Comploj. Auch Psychotherapeutin Iris Mähr, der ehemalige Festspieldirektor und Musiker Ernst Rahofer, Ursula Hillbrand und Peter Brattinga vom Restaurant Petrus ließen sich das musikalische Highlight nicht entgehen.

Dank an Renate Bauer, die immer wieder fantastische Musikerlebnisse möglich macht.