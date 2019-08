Sonntag ganz im Zeichen des Patroziniums

Am Sonntag wurde das Patrozinium in Übersaxen mit einem feierlichen Festgottesdienst in der Pfarrkirche und einem Frühschoppen mit Überraschungsprogramm auf dem Dorfplatz zünftig gefeiert.

Der Festgottesdienst wurde vom Kirchenchor mit einer lateinischen Messe dem Anlass entsprechend sehr feierlich gestaltet. Pfarrer Peter Haas ging in der Predigt auf das Leben und Sterben des Hl. Bartholomäus ein. Der Kirchenpatron stand für seine Überzeugung ein und musste als Märtyrer sein Leben lassen. Haas fand dann in der Predigt auch sehr klare Worte zur derzeitigen Situation der Kirche: Die Religion habe in unserem Land die zentrale Stellung im gesellschaftlichen Leben weitgehend verloren. Dazu komme ein eklatanter Priestermangel, so seien im Seelsorgeraum Vorderland drei Priester für zehn Gemeinden zuständig. Priester hätten einfach nicht mehr genügend Zeit für die Seelsorge. Umso bedeutender und wichtiger werde die Rolle der Laien in der Kirche, schon jetzt und noch mehr in der Zukunft. Es sei keineswegs selbstverständlich, dass an jedem Sonntag in allen Gemeinden ein Gottesdienst stattfinden könne. In Übersaxen kümmere sich glücklicher Weise ein sehr engagiertes Team von Laien um viele kirchliche Angelegenheiten. Diesen engagierten Menschen gebühre Dank und Wertschätzung.