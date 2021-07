Sonniger Lesepark mit Sauriern

Domino und Bibliothek Frastanz begrüßten bei Sonnenschein erste Gäste im Lesepark

FRASTANZ Im zweiten Anlauf stellte sich herrliches Hochsommerwetter ein und somit stand der Aktion „Lesen im Park“ des Domino und der Bibliothek Frastanz zum Start ins Sommerprogramm nichts mehr im Weg. Dabei verwandelten Johanna Kieber und Anna Egger den Gemeindepark mit fantasievollen Ideen in einen aufregenden Lesepark.

Die beiden begabten Pädagoginnen entführen kleine Besucherinnen und Besucher in den Sommerferien mit dem „Magischen Baumhaus“ von Mary Pope Osborne in wunderbare Welten. Die 72jährige Kinderbuchautorin schrieb bereits 58 Bände dieser fantasievollen Erzählung, die längst auch in deutscher Übersetzung erschienen sind.