Sonnige Zukunft für Sennerei Schnifis

Neue Photovoltaikanlage wurde in Betrieb genommen.

Schnifis. Die traditionelle Sennerei Schnifis liegt quasi auf der Sonnenterasse des Walgau. Der Standort ist nahezu perfekt zur Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung aus der Sonne. So entschied die Genossenschaft sich im Frühjahr zur Umsetzung eines solchen Projekts, einzig die Finanzierung war noch offen. Diesbezüglich fiel die Wahl nicht auf einen klassischen Bankkredits, die treuen Freunde, Kunden und Mitglieder sollten bewusst die Möglichkeit zur Partizipation am Erfolg der Sennerei gegeben werden. So verkaufte man insgesamt 100 Stück „Sonnenscheine“ zum Preis von 500 Euro. Im Gegenzug erhält jeder Käufer nun die kommenden fünf Jahre jeweils Gutscheine im Wert von 110 Euro pro Jahr, was einer attraktiven Realverzinsung von gut 4,5 Prozent entspricht – ein heutzutage kaum zu schlagender Ertrag auf einer klassischen Sparform. Umgesetzt wurde das Projekt in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie Vorarlberg, kurz AEEV, welche solche und ähnliche Bürgerbeteiligungsprojekte im ganzen Land begleitet und realisiert hat. Insgesamt werden die insgesamt 237 Quadratmeter Solarfläche, die auf zwei Dächern der Sennerei angebracht wurden, rund 45.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr liefern, was ungefähr dem Verbrauch von 10 Einfamilienhäusern entspricht und somit einen nicht unerheblichen Teil des Energieverbrauchs zur Käsegewinnung beitragen. So wird in Schnifis quasi aus der Energie der Sonne Käse. Genossenschaftsobmann Markus Hartmann hat zusammen mit den ausführenden Firmen die Anlage vor wenigen Tagen stolz in Betrieb genommen. Ein Info Bildschirm im Laden der Sennerei informiert stets über die aktuelle Leistung der neuen Anlage. Als kleine Überraschung für die Sonnenschein-Käufer wird es noch eine offizielle Eröffnung geben, wo jeder Käufer dann gleichsam seinen eigenen sonnigen Käse zusammen mit einem Glas Most verkosten kann. CEG