Sonnige Göfner Zukunft

Gemeinde errichtet zwei neue Photovoltaikanlagen und begibt Sonnenscheine

Göfis. Vor einigen Monaten wurde Göfis als Teilnehmer Gemeinde des E5 Programms mit drei „e“ ausgezeichnet, nun geht man daran dieses Ergebnis weiter auszubauen. Als eine der ersten Gemeinden wurde man mit dem European Energy Award ausgezeichnet, weil bereits eine Photovoltaikanlage in Verbindung mit einem Bürgerbeteiligungsmodell errichtet wurde. Nun befinden sich zwei weitere vergleichbare Projekte in der Umsetzung.

So bekommt der Sonnenkindergarten Kirchdorf in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft „Erneuerbare Energie“ und dem Land Vorarlberg eine 60 Quadratmeter große Photovoltaikanlage, mit der pro Jahr 10.000 Kilowattstunden Strom für die Kinderbetreuungseinrichtung produziert und somit rund die Hälfte des Energiebedarfs ökologisch abgedeckt werden. Gleichzeitig baut man auf dem sich in Gemeindebesitz befindlichen Mehrfamilienwohnhaus im Pfründeweg 3 eine 75 Quadratmeter große Anlage, die geplant 11.500 Kilowattstunden Ökostrom produzieren wird. Dieser Strom wird dann von der im Gebäude untergebrachten Bäckerei Back Kultur genutzt, die so bis zu 90 Prozent ihres Energiebedarfs abdecken kann.