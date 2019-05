Sonnige Aussichten

Sennerei Schnifis setzt auf Photovoltaik und Bürgerbeteiligung

Schnifis. Das Gebäude der traditionellen Käseerzeugung liegt quasi auf der Sonnenterasse des Walgau, allein schon Lage und Dachkonstruktion ist der Standort perfekt für die Errichtung einer Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung geeignet. Bevor die Anlage die geschätzten 50.000 Kilowattstunden pro Jahr (entspricht in etwa dem Verbrauch von zehn Einfamilienhäusern) liefern kann, stehen zuerst aber einmal die Investitionskosten von 60.000 Euro. Davon können 10.000 an Förderungen in Abzug gebracht werden, bleiben immer noch 50.000 Euro. In Schnifis hat man sich nun bewusst für eine alternative Finanzierung entschieden. So vergibt die Sennerei exakt 100 Sonnenbeteiligungsscheine zum Preis von je 500 Euro. Die Käufer erhalten im Gegenzug fünf Jahre lang Gutscheine im Wert von 110 Euro pro Jahr, was einem Zinssatz von 4,5 Prozent im Jahr entspricht. Mit den Gutscheinen können dann im Sennereiladen verschiedene Waren erworben werden. Im Laden selbst wird dann durch ein sogenanntes Smartmeter die erzielte Energieleistung angezeigt werden.