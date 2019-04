Sonnige Aussichten

Tag der offenen Tür im Götzner Sunnahüsle

Götzis. Bereits seit 20 Jahren gibt es den privaten Montessori Kindergarten „Sunnahüsle“ in Götzis. Derzeit werden, direkt neben der Volksschule Markt, 23 Kinder von drei Pädagogen betreut, die organisatorische Leitung teilen sich Paula Schallert und Urgestein Ted France . Im Hintergrund steht ein Trägerverein, dessen Obmann aktuell Florian Fulterer von seiner Stellvertreterin Susanne Bertsch unterstützt wird. Trotzdem gilt es aber im Unterschied zu einem Regelkindergarten, aber auch für die Eltern der Sprösslinge fleißig mit Hand anzulegen. Organisation, Reinigung oder Gartenarbeiten bedeuten zwar eine Menge Arbeit, bieten aber auch einen wertvollen Blick in den Alltag der Kinder und auch die Chance auf ein Kennenlernen von anderen Gleichgesinnten.

Über all diese Hintergründe und alles was es so auf sich hat mit dem „Sunnahüsle“, klärten Pädagogen sowie Vereinsmitglieder am Tag der offenen Tür interessierte Eltern auf und beantworteten offene Fragen. Im Mittelpunkt standen aber trotzdem wie immer die Kinder. Potenzielle künftige Kindergartenbesucher konnten einen ersten Eindruck gewinnen, zum einen vom Haus selbst, als auch vom großzügigen Garten, der an dem herrlichen Frühlingstag zum Spielen einlud. Das kreative Angebot wurde eifrig genutzt beim Basteln, Zeichnen oder einfach im Sandkasten. Während sich die Eltern am hausgemachte Buffet bedienten, wurde der Nachwuchs beim Kinderschminken mit bunten Gesichtsmasken verschönert. Für altes, nicht mehr gebrauchtes Spielzeug gab es zudem die Möglichkeit eines Flohmarkts. CEG