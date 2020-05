Sonnenstrom für Sibratsgfäll

Regionale Nahversorgung mit Strom über Photovoltaik auf Sibratsgfäller Dächern.

Die Gemeinde Sibratsgfäll hat sich im letzten Jahr ausführlich mit den Chancen einer Nahversorgung mit Strom auseinandergesetzt, der über Photovoltaik auf Sibratsgfäller Dächern erzeugt wird. Als erste konkrete Maßnahme werden in der Vorderwälder Gemeinde in diesem Jahr zwei spannende Ökostromprojekte mit Bürgerbeteiligung realisiert. Auf dem Dach der Turnhalle erzeugen 86 m² Photovoltaikfläche 15.000 kWH Ökostrom im Jahr. 195 m² Photovoltaikfläche auf dem Dorner Hof produzieren jährlich 33.000 kWh Ökostrom.

Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich an diesen Projekten zu beteiligen und Sonnenscheine zu kaufen. Die Sonnenscheine werden in Sibratsgfäller Dorfgutscheinen bzw. Einkaufsgutscheinen der Dorner Natur OG einschließlich attraktiver Verzinsung auf mehrere Jahre rückvergütet. Damit wird die regionale Wirtschaft gestärkt und die Nahversorgung im Dorf gesichert. Von dem Projekt können alle profitieren. Neben einer Erhöhung der Eigenversorgung mit Ökostrom in der Gemeinde werden auch die Nahversorger im Ort gestärkt. Die Bürgerinnen und Bürger können sich in eine umweltfreundliche Investition einbringen. Die Aktion wird von Energieregion Vorderwald und Arge Erneuerbare Energie begleitet.

Mit der gerade laufenden Ausarbeitung des „Erneuerbaren Ausbaugesetzes – EAG“ in Österreich werden Regelungen getroffen, wie Strom innerhalb von Energiegemeinschaften über Grundstücksgrenzen hinweg genutzt werden kann. „Zum Beispiel könnte dann eine PV-Anlage auf dem Turnsaaldach überschüssigen Strom an weitere Gebäude abgeben. Jetzt ist das rechtlich noch nicht erlaubt“, so DI Monika Forster, Modellregionsmanagerin Energieregion Vorderwald. Mit Unterstützung von Energieregion Vorderwald, Energieinstitut Vorarlberg und Europäischer Union führte die Fachhochschule Vorarlberg Simulationen der Energieflüsse für standardisierte Sibratsgfäller Energiegemeinschaften durch. Welche Möglichkeiten das EAG bieten wird, Strom zu teilen, ist derzeit noch offen. Das Gesetz soll Anfang 2021 in Kraft treten. ME