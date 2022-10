Sonnenkraftwerke Dornbirn: Fünf neue Anlagen sind am Netz

Fünf der über die Beteiligungsaktion „Sonnenkraftwerke Dornbirn“ geplanten Photovoltaikanlagen konnten in den vergangenen Wochen fertiggestellt werden.

„Die Anlagen auf den Dächern der Volksschule Wallenmahd, dem Kindergarten Wallenmahd, auf der Ausweichschule Fischbach, dem Feuerwehrhaus Watzenegg und beim Forsthof Enz sind bereits am Netz und produzieren klimaneutralen Strom. Die zwei Anlagen beim Feuerwehrhaus Kehlegg und beim Treffpunkt an der Ach sind in Bau und gehen noch heuer in Betrieb“, berichtet Bürgermeisterin Dipl.-Vw. Andrea Kaufmann.