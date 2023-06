Sonnenenergie für den Tennisclub

Auf dem Clubheim des Tennisclub Mäder wurde in den vergangenen Wochen eine neue Photovoltaik-Anlage errichtet.

Das besondere an der neuen PV-Anlage auf dem Clubheim am Tennisplatz ist dabei die Positionierung der Module in Ost-West Ausrichtung. Diese Ausrichtung ermöglicht es, die Dachfläche bestmöglich auszunutzen und somit eine optimale Flächennutzung zu erzielen. Zwar ist die maximale Leistung gegenüber nach Süden ausgerichteten Anlagen etwas geringer, jedoch ist der Eigenverbrauch des erzeugten Stromes deutlich höher, da die Anlage am Morgen früher startet und am Abend länger Strom erzeugt. Diese zeitliche Dehnung der Stromproduktion passt ideal zum Stromverbrauchsprofil des Gebäudes und dessen Geräte.