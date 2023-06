Sonne lachte beim Sonnenfest

Auch die 25. Auflage des Sonnenfestes in Mäder lockte wieder Besucher aus Nah und Fern zum J.J. Ender-Saal.

Mäder. Das Sonnenfest in Mäder wurde auch in diesem Jahr wieder seinem Namen voll gerecht und so sorgte die Sonne am Himmel für perfekte Bedingungen für das Fest.

Stimmung trotz Schweißperlen

Bürgermeister Rainer Siegele konnte bereits beim Frühschoppen vor dem J.J. Endersaal bei perfektem Sommerwetter zahlreiche Besucher begrüßen und die Bürgermusik Mäder sorgte, mit der ein oder anderen Schweißperle, für gute Stimmung. Der Lions Club Rhental-amKumma verwöhnte die Sonnenfestler mit collen Drinks und Leckereien aus der Küche und so genossen die Festbesucher die gemeinsame Geselligkeit.

Fahrradaktionen für die Festbesucher

Das Sonnenfest ist aber nach mittlerweile 25 Jahren weit mehr als nur ein gemütlicher Frühschoppen, bei dem sich Nachbarn treffen und so gab es auch in diesem Jahr wieder ein buntes Rahmenprogramm rund um diverse Umwelt- und Energiethemen. Auf dem Vorplatz vor der Mittelschule warteten zahlreiche Fahrradaktionen und so konnten alle Besucher die mit dem Rad zum Sonnenfest kamen, dieses zum putzen abgeben oder erhielten einen Service-Check für ihr Zweirad. Auch der Fahrradflohmarkt lockte wieder mit tollen Schnäppchen und zudem konnten alle „Radler“ ihr Zweirad vor Ort registrieren lassen.

Schnäppchen beim Kofferflohmarkt

Auf der Wiese vor dem J.J. Endersaal informierte das Mäderer e5-Team über verschiedene Aktionen und beim 1. Kofferflohmarkt gab es an über 40 Ständen zahlreiche Schnäppchen zu ergattern. In der Bücherei und Spielothek gab es beim Bücherflohmarkt Romane, Krimis, Thriller, Sachbücher, Kinderbücher und noch vieles mehr zu erwerben und die kleinen Festbesucher vergnügten sich bei allerhand Spielen auf der großen Festwiese.

Ringsum sonniges Sonnenfest