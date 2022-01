Sondersendung am Montag: Hausärzte in der Pandemie

"Vorarlberg LIVE"-Sondersendung am Montag: Hausärzte sprechen live im Studio über Corona, Impfpflicht und Long Covid - Schicken Sie uns Ihre Fragen an die Ärzte.

Das Land steckt mitten in der Omikron-Welle. Bis zu 1000 Neuinfektionen sind derzeit an der Tagesordnung. Dazu kommt noch die aktuell beschlossene Impfpflicht, die vielen nicht behagt. Die Diskussionen darüber bekommen auch die niedergelassenen Ärzte zu spüren. Doch die Pandemie hat ihren Ordinationsalltag insgesamt verändert. Die Herausforderungen sind deutlich größer geworden.

"Vorarlberg LIVE"-Sondersendung

Aktiv teilnehmen an der von Ärztekammer, VN und VOL.AT organisierten Aktion können auch Zuseherinnen und Zuseher. "Die gemeinsame Informations-Initiative soll den Zugang zu Hausärzten so einfach wie möglich gestalten und helfen, sich ein aktuelles Lagebild mitten in der Omikron-Welle zu verschaffen", erklärt VN-Chefredakteur und Moderator Gerold Riedmann.

Vorarlberg LIVE nimmt Ihre Fragen, aber auch Ihre Bedenken ernst und will wissenschaftlich fundierte Antworten liefern. Senden Sie Ihre Fragen per Mail an redaktion@vol.at, damit sie am Montag ab 17 Uhr in Vorarlberg LIVE diskutiert werden, oder benutzen Sie das untenstehende Formular.