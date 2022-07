Sommerzeit ist Lesezeit

Auch in diesem Jahr lädt die Bücherei Mäder zur beliebten Sommerlese-Aktion.

Mäder . Pünktlich zu Ferienbeginn startet auch in diesem Jahr das landesweite Sommerlesen, und auch die großen und kleinen Lesefreunde in Mäder sind eingeladen, daran teilzunehmen.

Auftakt zur diesjährigen Sommerlese-Aktion ist dabei bereits am kommenden Sonntag, 3. Juli und dazu wartet auf alle Lesefreunde auch eine kleine, feine Eisdiele vor der Bücherei. Von 9.30 bis 11.30 Uhr gibt es für jeden der seinen ersten Stempel in seinem Sommerlese-Pass holt eine gratis Kugel Eis. In weiterer Folge erhält man bei jeder Ausleihe in der Bücherei und Spielothek Mäder einen Stempel in seinen Lesepass und jeder volle Lesepass nimmt dann an der Verlosung von tollen Buchgutscheinen sowie Sachpreisen teil.