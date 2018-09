Sommertourismus etabliert sich in Vorarlberg

Die Bergbahnen Vorarlberg ziehen eine positive Zwischenbilanz für die Sommersaison 2018: Der außergewöhnlich gute Sommer und die Bergerlebnisangebote ließen die Umsätze steigen.

Erlebnisangebote für die ganze Familie

Als einen der Hauptgründe für diesen Erfolg gibt Michael Tagwerker, Geschäftsführer der Fachgruppe der Seilbahnen Vorarlberg, die Vielfalt an Erlebnisangeboten in den Vorarlberger Bergen an: „Viele Bergbahnen setzen seit Jahren gezielt auf den Ganzjahrestourismus und investieren in die Sommerangebote. Mittlerweile gibt es eine breite und sehr attraktive Palette an Bergerlebnisangeboten – sei es der Waldrutschenpark, Bike Parks oder Stand Up Paddling auf einem Bergsee und noch vieles mehr. Diese Investitionen zahlen sich aus. Die Angebote sind zu einem richtigen Magnet geworden und sind bei Groß und Klein sehr beliebt. Das bestätigen auch heuer wieder die Zahlen.“ Zudem tragen mittlerweile neun Vorarlberger Bergbahnen das Qualitätssiegel „Beste Österreichische Sommer-Bergbahn“.