Sommertage voller Bewegung

Auch während der Sommerferien wurde die Turnerhalle intensiv genützt.

Während der Sommerferien erhalten die Kinder und Jugendlichen die Möglichkeit, an erlebnisreichen Turnwochen teilzunehmen. 70 Jugendliche im Alter von 13 bis 20 Jahren reisten dazu gemeinsam mit acht Trainerinnen und Trainer bereits zu Beginn der Ferien ins italienische Cesenatico. Das Resultat intensiver Trainingseinheiten in Meeresnähe konnte sich zeigen lassen: neue Sprünge, Verbesserungen in Technik und Ausführung, aber auch ganz viele gemeinsame, unvergessliche Erlebnisse. Die kleineren Turnbegeisterten wurden altersentsprechend in drei weiteren Turnwochen gefördert. Über 100 Kinder aus den Sektionen Kunstturnen, Teamturnen und Turn10 nützen die Möglichkeit, gemeinsam mit 35 Trainerinnen und Trainern die Beweglichkeit zu verbessern, neue Übungen an den verschiedenen Geräten zu erlernen, aber auch gemeinsam zu spielen, bevor die Allerkleinsten mit drei Trainingstagen den Turnsommer abschlossen.