Sommerschule sagt dem Corona-Defizit den Kampf an

Die Sommerschule ist gestartet. Schüler nützen die letzten zwei Ferienwochen, um sich auf Schulanfang vorzubereiten. VOL.AT hat sich an der HLW Marienberg angesehen, wie sich das Corona-Defizit auswirkt.

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Vorarlbergs Schüler können nun die beiden Wochen vor Schulanfang nutzen, um sich vorzubereiten. In der Sommerschule wird wichtiger Stoff wiederholt - auch die Volkshochschulen in Vorarlberg sind mit von der Partie. Mehrere Hundert Schüler nutzen dieses Angebot. Die VHS Bregenz unterrichtet an zwei Standorten - beim HLW Marienberg und bei der VS Fußach - 95 Schüler. "Das sind vorwiegend Mittelschüler, aber auch Volksschüler, die den Stoff des Vorjahres wiederholen", erklärt Geschäftsführer Michael Grabher. Im Vorjahr waren es rund 115 Schüler. "Das hängt aber natürlich damit zusammen, dass das Angebot des Bundes ein Zusatzangebot ist."