Sommerschule hat super gestartet!

Auch in Wolfurt werden Schüler*innen zwei Wochen vor dem regulären Schulbeginn kreativ und mit viel Herzblut für einen guten Start „auf Stand“ gebracht.

Zwei Teams von Lehrer*innen und Student*innen engagieren sich gutgelaunt in der Mittelschule und der VS Bütze. Jeweils ca. fünf Gruppen konnten auf die Beine gestellt werden. In der Mittelschule haben sich sogar zwei „Lernbuddies“ gemeldet: Zwei Schülerinnen, die ihr Können gerne an ihre Mitschüler*innen weitergeben.