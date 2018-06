Sommernachtsgrillfest der WG amKumma

Im Ideenpark amKumma in der Kirlastraße – fand am vergangenen Donnerstag das traditionelle Grillfest der Wirtschaftsgemeinschaft amKumma statt.

Götzis Rund 70 Mitglieder der WG amKumma hatten sich auf Einladung von Obmann Manfred Böhmwalder und Arno Riedmann im romantischen Ambiente des Ideenparkes eingefunden, um Geschäftspartner zu treffen und die Grillspezialitäten von Werner Riedmann zu genießen. An dem milden Frühsommerabend hatten sich Petra Nistelberger (Cocoon), Georg und Silke Fend (Natursteine Fend), Herbert Mittelberger (Concept Licht), Norbert und Brigitte Loacker auch Philippe Zacharia und Angelo Sonderegger (Raiba am Kumma) sowie Gabi und Armin Längle (Tischlerei Längle) und Altachs Bürgermeister Gottfried Brändle nach Götzis aufgemacht, um in angenehmer Atmosphäre Small Talk zu betreiben und Kontakte auszutauschen. Unter die Gäste hatten sich auch Mitch Baumann (Restaurant hubers), Silke Seidl (Seidl Catering), Notar Thomas Huf, Karl Loacker (Loacker Recycling) mit Angelika, Martin und Nicole Berchtold (Sport und Mode) gemischt, um einen geselligen Sommerabend im Grünen zu verbringen. Weiters unter den Genießern: Gerhard Müller (Müller Wohnbau), Alexandra Häfele-Iser, Alexander Bolter (Sockenmanufaktur), Clemens Seewald, Beate Puff (Hotel am Garnmarkt).VER