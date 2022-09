Sommerlesen wieder ein voller Erfolg

Schon traditionell lud die Bücherei Mäder auch in diesem Sommer zum beliebten Sommerlesen und zahlreiche Leseratten folgten der Einladung.

Mäder . Den ganzen Sommer über haben Kinder und auch Erwachsene eifrig gelesen und dabei fleißig Stempel gesammelt. Bei der Preisverleihung am vergangenen Donnerstag in der Bücherei Mäder war dann jeder ein Gewinner.

Für jedes ausgeliehene Buch über die Sommermonate gab es dabei einen Stempel in den Lesepass und so wurden zum Ende der diesjährigen Aktion alleine in Mäder 189 ausgefüllte Pässe abgegeben. Somit haben insgesamt 95 Personen teilgenommen und zusammen 1.134 Bücher gelesen. Am vergangenen Donnerstag erfolgte in der Bücherei Mäder die Ziehung der Hauptpreise, wobei auch alle weiteren Teilnehmer ein kleines Dankeschön erhielten. Im Anschluss an die Ziehung gab es noch ein kleines, feines Buffet und bei der landesweiten Verlosung im Oktober haben alle nochmals die Chance einen der vielen tollen Preise zu gewinnen. MIMA