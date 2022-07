Sommerkirche mit Alp- und Bergmessen

Montafon. (sco) Ein paar Meter neben dem Schrunser Münster mischten sich motivierte Mitarbeitende der Diözese Feldkirch neulich unter die Leute, um die "Sommerkirche" zu bewerben. Unterstützung erfuhren sie durch engagierte Mitglieder der Pfarrgemeinde Schruns.

“Sommerkirche verbindet”, so lautet der Aufhänger. “Alp- und Bergmessen gab es schon immer”, meinte Nicole Schedler-Denk, Mitarbeiterin des Pastoralamtes der Diözese, im Gespräch. “Die Sommerkirche ist in der Corona-Zeit entstanden, um Alternativen zu finden zu den gewöhnlichen Gottesdiensten. Bekanntlich konnten lange Zeit keine öffentlichen Gottesdienste gefeiert werden”, führte sie weiter aus, während ihr Kollege, Junge Kirche-Mitarbeiter Christian Schwald Thymian vom Göfner “Sunnahof”, dem Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg, und Bio-Kräutersalz an die Passanten verschenkte. Ebenfalls gratis gab es das Informationsmaterial zur kirchlichen Aktion dazu.