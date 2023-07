"Sommerkirche": Ein buntes und abwechslungsreiches Programm in Bregenz

Mit seiner Vielfalt an landschaftlichen und kulturellen Schönheiten empfängt Bregenz seine Gäste. Viele suchen in den Sommermonaten Stärkung für Körper, Geist und Seele, um so wieder kraftvoll in den Alltag zurückzukehren. 14 Kirchen und Kapellen finden sich im Stadtgebiet von Bregenz. In den Sommermonaten sind es kühle Orte, die Körper, Geist und Seele erfrischen. Solche Orte brauchen nicht viel Programm – sie sprechen für sich selbst. Die Türen stehen täglich offen. Darüber hinaus finden Sie hier besondere Angebote zu Musik, Kultur und Kirchenführungen.