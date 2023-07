Sommergespräch mit dem Führungsduo der Grünen

Sie ist Klubobfrau, er Landesrat. Und gemeinsam bilden Sie das Leitungsteam der Vorarlberger Grünen. Eva Hammerer und Daniel Zadra nehmen am Donnerstag Platz beim Sommergespräch der Vorarlberger Nachrichten. Die Fragen stellen Magdalena Raos und Gerold Riedmann.

Auf die Fahnen heftet sich der regierende Juniorpartner das Anfang Juli veröffentlichte Transparenzportal des Landes. Die Auftragsvolumen von Studien, Gutachten und Umfragen sind online auf der Transparenzplattform ebenso wie die gewährten Fördergelder zu finden. Landesrat Zadra bezeichnete dies in einem dafür anberaumtem Pressetermin als weiteres Herzstück der Transparenzoffensive, da politische Entscheidungen so nachvollziehbar würden. Die Positionen der Führungsspitze Hammerer/Zadra zu den aktuellen Themen Teuerung, Energie und leistbares Wohnen werden am Donnerstag ebenfalls im VN-Sommergespräch zu besprechen sein.