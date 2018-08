Sommergefühle in Göfis

Ein Jazzabend auf dem Bugo-Platz

Göfis. Die Sommersessions der Bücherei Göfis, kurz Bugo , sind stets ein Garant für einen gemütlichen sommerlichen Abend, begleitet von niveauvoller Musik und gekrönt von feinsten Gaumenfreuden. Silvio Nussbaumer, Heini Schmid, Manfred Baumgartner und Dietmar Pfanner präsentierten sich als Combo „Round About Jazz“. Die vier beherrschen die abwechslungsreichen Grundrechnungsarten des Jazz perfekt und ergänzen sie mit verschiedensten Elementen aus Swing, Funk und Smooth. Für das Publikum entsteht so ein grooviger Hörgenuss, der zum Mitschwingen einlädt. Ihre Musik steht vor allem für ehrliche, authentische und handgemachte Qualität.

Verfeinert wurde der jazzige Abend vom Bugo Team rund um Leiter Rudi Malin mit frischem Guinness vom Fass, liebevoll kreierten Cocktails und erlesenen Weinen. Dank der Köstlichkeiten des benachbarten Gastlokals Consum, der duftende Käsknöpfle, raffinierte Salatvariationen und einen bunten Wurstmix servierte, musste auch keiner der zahlreichen Besucher Hunger leiden. Für den geistigen Zeitvertreib geöffnet hatte auch wieder die Bücherei, was vor allem bei den Kindern für Anklang sorgte. Diese vertrieben sich den Abend mit der Lektüre von Büchern und Comics und versuchten sich an den vorhandenen Spielen. Die nächste und gleichzeitig letzte Sommersession 2018 folgt am 31. August. Die Gäste unterhält dann Wolfgang Lindners „Vibes and Pipes“. CEG