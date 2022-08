Sommerfreude im Kulturhauspark

Drei Tage lang wurde der Dornbirner Kulturhauspark zur Eventlocation eines bunten Unterhaltungsprogrammes für Groß und Klein.

Ein großer Publikumsmagnet war die Mitmachlesung von Ingrid Hofer und Teddy Eddy. Die vielen kleinen Gäste versammelten sich im Amphitheater am Freitag- und Samstagnachmittag und lauschten den Erzählungen der Teddy-Eddy-Macherin. Gemeinsam sangen und tanzten sie und zeigten sogar beim neuen Lied „Da steppt der Bär“, wie sie mit Gebärdensprache dazu tanzen konnten. „Ich bin jedes Mal sehr berührt, wenn die Kinder mit mir zum Lied gebärden“, sagte Ingrid Hofer nach ihrem Auftritt. Sie freute sich sehr, dass so viele kleine Gäste der Einladung gefolgt sind und mit ihren Familien in den Kulturhauspark gekommen sind.

Auch Projektleiter Elias Krevatin (26) vom Stadtmarketing Dornbirn war stolz, die Eventreihe „Sommer im Park“ bereits zum dritten Mal zu organisieren. „Wir haben ein bunt gemischtes Programm zusammengestellt. Wir bieten an den drei Tagen Konzerte, Kabaretts und auch Programme für Kinder am Nachmittag an“, erklärte Krevatin. „Sommer im Park“ wird von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Deshalb hat er eine gute Nachricht für alle Fans dieser Eventreihe: „Wir werden in Zukunft auch weitere Parks in Dornbirn bespielen“, so Krevatin.