Sommerflohmarkt in der Alma

Der Sommer-Flohmarkt in der ehemaligen Alma in Hard findet am Samstag, den 2. Juli von 9 bis 15 Uhr statt. Eine stark steigende Nachfrage nach vielen Gütern ist auch im Kost-nix-Laden zu verzeichnen.

Unter dem Motto „Auf in den Urlaub“ werden Bücher, Spielsachen, Musik, Kunst und Krempel angeboten. Kleidung und Dekogegenstände sowie praktische Dinge für den Haushalt können ebenfalls für wenig Geld erworben werden. Organisatorin Barbara Füssinger: Die wachsende Belastung vieler Haushalte ist deutlich spürbar. Auch unser Kost-Nix-Laden wird im Moment fast überrannt, der Bedarf an Alltagsgegenständen etc. ist deutlich gestiegen. Wir freuen uns über Spenden von gut erhaltenen Sachen, die wir jenen zur Verfügung stellen, die sie dringend benötigen. Unser Monatsflohmarkt steht allen Schnäppchenjäger:innen offen.“ Vorschau: am 6. August findet der nächste Flohmarkt „Ab ins Studium“ mit Gegenständen für Schule und Co statt.