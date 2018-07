Sommerfest im „Kimiwald“

Zum Jahresabschluss ließen sich die Betreuerinnen der Spielgruppe KIMI (Kinderbetreuung Millennium Park) etwas Besonderes einfallen.

Lustenau „Wir gehen in den Kimiwald – ich zeige euch den Weg!“ So oder ähnlich lautete die Parole der kleinen Spielgruppenbesucher. Denn an diesem Nachmittag durften nicht nur sie, sondern auch ihre Familien mit in „ihren“ Wald kommen. In der Kinderbetreuung im Millenniumpark kümmern sich sieben Betreuerinnen, geleitet von Kindergartenpädagogin Christina Hillebrand, um die Kinder, die im Alter von einem halben Jahr bis zu fünf Jahren sind. Vom Besitzer eines nahegelegenen Waldes haben sie die Erlaubnis, mit ihren Schützlingen „Waldwochen“ durchzuführen – eine willkommene Abwechslung und Bereicherung für die Kleinen und ihre Aufsichtspersonen.