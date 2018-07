Sommerfest für Wetterfeste

Das 5. Sommerfest am Garnmarkt stand dieses Jahr unter keinem guten Wetterstern. Am Donnerstag musste das gesamte Programm und das Open Air Konzert wegen Regenwetter abgesagt werden. In etwas „abgespeckter“ Form ging am Freitag, 6. Juli das traditionelle Sommerfest über die Bühne.

Götzis Der Spielebus des Vorarlberger Kinderdorfes war vor Ort und bei Kinderschminken, Ponyreiten, einer großen Hüpfburg und einem Foto Bus für Selfies konnte keine Langeweile aufkommen. Trotz des herbstlichen Wetters ließen sich die Kinder und Jugendlichen die Freude am Zeugnistag nicht verderben und starteten mit dem kunterbunten Kinderprogramm und Clown Pompo in die Sommerferien. Ein besonderer Anziehungspunkt stellte wieder der Kinder-Kofferflohmarkt dar. Die Kinder verkauften ihre Spielsachen oder Selbstgebasteltes, um ihr Taschengeld ein wenig aufzubessern. Am frühen Abend sorgte die „Austro Pop Tribute Band“ mit bekannten Hits auf der Bühne vor dem Flax für Unterhaltung, bevor bei wiedereinsetzendem Regen das WM Spiel Brasilien gegen Belgien auf der riesigen Leinwand übertragen wurde und zum fünfjährigen Jubiläum einige wetterfeste Fußballfans anlockte. VER