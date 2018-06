Das Sommerfest am Garnmarkt verspricht wieder Unterhaltung und Spaß für Groß und Klein

Sommerfest am Garnmarkt geht in die fünfte Runde

Am kommenden Wochenende Donnerstag, 5. Juli und Freitag, 6. Juli findet am Garnmarkt in Götzis wieder das legendäre Sommerfest statt.

Götzis Bereits zum fünften Mal in Folge findet das Sommerfest statt. Pünktlich zum Schulschluss wird „Am Garnmarkt“ mit einem umfangreichen Rahmen- und Kinderprogramm der Start in den Sommer gefeiert.

Für ein unterhaltsames Programm ist gesorgt: Los geht’s am Donnerstagabend mit einem Konzert der Götzner Band „dabado“ dazu warten im „hoaklig’s“-Food Truck leckere Burger wie „Dirty Harry“ oder „Steve the Butcher“ auf hungrige Besucher, das „hubers“ verwöhnt seine Gäste an der sommerlichen Cocktailbar. Auch das Team des „Buongustaio“ trägt mit italienischen Häppchen und einer Weinbar zum kulinarischen Wohl bei.