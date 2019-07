Sommerferienprogramm â€“ es gibt noch RestplÃ¤tze

Die Gemeinde Nüziders hat – neben den Angeboten der Ortsvereine (Fußballclub, Tennisclub, Harmoniemusik und Pfadfinder) – auch in diesem Jahr wieder ein tolles und kurzweiliges Ferienprogramm zusammengestellt.

Du hast Lust dich zu bewegen? Die neusten Hits sind genau dein Ding? Tanzen macht dir jede Menge Spaß? Dann komm zu den Tanztagen in Nüziders! Spaß und Freude an der Bewegung stehen neben Kreativität und Rhythmusgefühl im Vordergrund. Nach dem Aufwärmen üben wir verschiedene Schritte durch den Raum und erlernen und gestalten gemeinsam eine tolle Choreografie.

Marina Rützler ist ausgebildete Tanzpädagogin und unterrichtet zahlreiche Kurse in Jazz, Modern und Ballett in Wien und leitet regelmäßig Workshops in ihrer Heimat Vorarlberg. Bei den Sommertanztagen freut sie sich auf viele bewegungsfreudige und tanzbegeisterte Minis, Kids & Teens! Teens 11-14 Jahre: 09.30 - 10.45 Uhr, Kids 7-10 Jahre: 10.45 - 12.00 Uhr, Minis 4-6 Jahre: 12.00 - 13.15 Uhr, Gymnastikraum SMS Nüziders - Kursbeitrag: EUR 35,00