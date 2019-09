Sommerferienprogramm endete mit Kinderfest

Hohenems. Bei schönstem Wetter fand der diesjährige Hohenemser Aktivsommer, bei dem den Emser Kids vier Wochen lang eine Menge an Spiel, Sport, Spaß und Abwechslung geboten wurde, seinen Abschluss.

Das traditionelle Kinderfest fand heuer erstmals auf dem Salomon-Sulzer-Platz statt, zeitgleich ging gleich in der Nähe, in der anschließenden Harrachgasse, der Markt „Strossa Leaba über die Bühne, bei dem gut ein Dutzend Geschäfte und Marktstände ihre Waren anboten. Wie schon in den vergangenen Jahren bildeten ein Postenlauf und ein Spielzeugflohmarkt den Mittelpunkt des Kinderfestes.

Letzterer war bessert besucht als in den letzten Jahren. Und so nutzten etliche geschäftstüchtige Kids die Gelegenheit, ihr Taschengeld durch den Verkauf von gebrauchtem Spielzeug, Sportgeräten, Kinder- und Bilderbüchern sowie Comics, Puppen CD´s, etc. aufbessern oder einfach Waren umtauschen oder günstig erwerben.

Beim Postenlauf mussten die Teilnehmer eine Runde durch die Harrachgasse, Marktstraße und Schweizer Straße drehen und dabei Stationen bei Aurore & George, Pimpinella, der Blumenhandlung Freistil, bei Fräulein Amann, dem Bioladen und Café Frida, dem Weltladen, und dem Jüdischen Museum besuchen. Bei jedem Posten gibt es einen Stempel in den Pass und am Schluss durften sich die Kinder ein kleines Geschenk wie zum Beispiel Malstifte, Radiergummis, Puzzles, Logikspiele, Gummienten, Emergyballs etc. aussuchen. Zudem konnten die Kleinen Postkarten bemalen, die dann auf Kosten der Stadt verschickt wurden.