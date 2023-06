Sommerferienprogramm der Gemeinde Nüziders – nur noch wenige Plätze frei

Die Gemeinde Nüziders hat dieses Jahr wieder ein interessantes und abwechslungsreiches Ferienprogramm zusammengestellt.

Das Programm beginnt mit einer Walderlebniswoche mit Monika Hehle vom 17. - 21. Juli 2023 (Dieser Termin ist leider schon ausgebucht!). Durch Spielen, Suchen, Fühlen und Zuhören erfahrt ihr vieles über den Wald und seine Bewohner: Was geschieht, wenn wir leise sind - Warum eine Eule lautlos fliegen kann - Welche Geschichten ein Baum erzählt - Welche Lebewesen im Wald richtig Krach machen - Was Waldpioniere machen - Welche Riesen Kronen haben und welche Winzlinge diesen Riesen ordentlich zusetzen - Wie eine Nachtigall das Singen erlernt - Und wer sonst noch singt und pfeift und röhrt und schreckt und ächzt und knarrt... Für die zweite Walderlebniswoche vom 04. - 08. September 2023 gibt es noch Restplätze – Anmeldungen bitte an service@nueziders.at oder t 05552 62241 80.

Im Abenteuer Sportcamp können sich Kinder in der vielseitigen Camp-Woche in den verschiedensten Sportarten austoben und dabei in viele neue Sportarten hineinschnuppern. Termine sind am 24.- 28. Juli und 31. Juli - 04. August. Leider sind auch hier bereits beide Wochen ausgebucht.