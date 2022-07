Sommerausstellung: Randspiele. Erinnerung an kulturellen Aufbruch

Bregenz (BRK) – Am Sonntag, 17. Juli 2022, um 11 Uhr wurde im Palais Thurn & Taxis in Bregenz die diesjährige Sommerausstellung „Randspiele. Erinnerung an einen kulturellen Aufbruch“ der Landeshauptstadt Bregenz eröffnet.

Die Ausstellung widmet sich den genau vor 50 Jahren in Vorarlberg erstmals stattgefundenen Randspielen: ein Festival mit Kunst, Musik, Literatur, Film und Theater.

Der Hunger nach zeitgemäßer Kultur war damals so groß geworden, dass sich eine Gruppe junger Menschen zu den „Vorarlberger Kulturproduzenten“ zusammengeschlossen hatte, um selbst das zu realisieren, was ihnen im offiziellen Kulturprogramm vorenthalten wurde. Von 1972 bis 1976 schafften sie es, neben regionalen Kunst- und Kulturschaffenden auch heute international bekannte Größen wie Chick Corea, Jan Garbarek oder Friedrich Gulda aus der Musik, Gottfried Bechtold, Wolfgang Häusler, Franz Erhard Walther oder Fred Sandback aus der Kunst, Monika Helfer, Michael Köhlmeier oder Martin Walser aus der Literatur für Konzerte, Ausstellungen, Aktionen, Lesungen und Performances zu gewinnen. Gerade die Theater-, Kabarett- und Film-Programmpunkte waren dabei hochpolitisch und atmeten den aufrührerischen Geist der 1968er-Bewegung, der damit langsam auch in Vorarlberg ankam.

Die Ausstellung im Künstlerhaus erzählt aus der Geschichte des legendären Festivals. Einer archivarischen Spurensuche gegenübergestellt sind Erinnerungen von Gottfried Bechtold, Martin Bentele, Wolfgang Burtscher, Walter Fink, Brigitte Flinspach, Kurt Greussing, Wolfgang Häusler, Monika Helfer, Michael Köhlmeier, Reinhold Luger, Meinrad Pichler, Willi Pramstaller und Maria Weiss.

Außerdem zu erleben sind – mit Skulpturen und Fotografien von Wolfgang Häusler, Zeichnungen von Tone Fink und Filmen von Gottfried Bechtold – herausragende, damals wie heute gleichermaßen inspirierende künstlerische Arbeiten, die bereits in den ursprünglichen Randspielen gezeigt worden waren.

Besonderen Stellenwert für die Randspiele hatte die Musik. Unvergessen sind die Konzerte im Burghof am Gebhardsberg mit damals noch kaum, aber heute international bekannten Größen des Jazz‘. Möglich gemacht wurden sie durch den Musikproduzenten Manfred Eicher aus Lindau, der bereits 1969 eines der angesehensten Plattenlabels – ECM – gegründet hatte. Musikstücke aus dem Programm von ECM sind in der Ausstellung im Palais Thurn & Taxis zu hören, wie auch in einer Installation in der Kapelle am Gebhardsberg.

Der von Ines Agostinelli konzipierte Rückblick auf dieses wegweisende Festival bereichert nicht nur Selbstverständnis und Identität Vorarlberger Kulturgeschichte, sondern stellt mit seinem Fokus auf erlebte Geschichte Fragen nach Veränderung, Fortschritt, Vergänglichkeit und Vermächtnis.

Im reichhaltigen Begleitprogramm kommen mit Monika Helfer, Gottfried Bechtold, Kurt Greussing, Wolfgang Häusler und Reinhold Luger in Podiumsgesprächen, Lesung, Vorträgen und Führungen Persönlichkeiten zu Wort, die die Randspiele selbst mitgestaltet und mitgeprägt haben. Individuellen Erfahrungen und Reflexionen werden dabei genauso Raum gegeben wie kunst- und kulturgeschichtlichen Impulsen sowie Betrachtungen zu Kultur-, Erinnerungs- und Geschichtspolitik.

Einmal ist Manfred Welte mit dem aus dem vorarlberg museum bekannten Format „Erzählcafé“ zu Gast im Künstlerhaus. Hier sind alle Menschen eingeladen, in der Ausstellung zusammenzutreffen und ihre eigenen Erinnerungen an die Aufbruchsstimmung der 1970er Jahre auszutauschen. Auch wird der Blick auf Gegenwart und Zukunft gerichtet und im Rahmen eines Podiumsgesprächs die Frage angestoßen: An welchen Rändern spielen wir heute? Was sind die gesellschaftlichen Bruchlinien, an denen Kunst und Kultur zugunsten sozialer Kohäsion heute ihr Potential entfalten können?

Die Randspiele haben die Wirk- und Sprengkraft kultureller Selbstermächtigung bewiesen. Für einige Jahre war Vorarlberg nicht Provinz, sondern Avantgarde. Die Sommerausstellung der Landeshauptstadt Bregenz 2022 ist ein erster Impuls, sich wieder davon inspirieren zu lassen.

„Die Randspiele waren ein wichtiger gesellschafts- und kulturkritischer Schauplatz für zeitgemäße Kunst. Mein Dank gilt unserem Kulturstadtrat Michael Rauth, der diese Ausstellung in die Wege geleitet und mit Ines Agostinelli eine Person gefunden hat, die diese Ausstellung in einer vergleichsweise kurzen Zeit konzipiert und auf die Beine gestellt hat“, so Bürgermeister Michael Ritsch.

Kulturstadtrat Michael Rauth zur Ausstellung: „Vor 50 Jahren, 1972, fanden die ersten Randspiele statt. Das ist der Grund mit der heurigen Sommerausstellung zurückzuschauen, aufzuarbeiten und die Frage zu stellen, welchen Aufbruch es heute in der Kultur braucht. Damals begann eine neue Zeitrechnung für die Kultur in Vorarlberg. Diese Ausstellung soll auch Anlass für neue Überlegungen sein, welches kulturelle Programm junge Menschen und „Randbereiche der Kultur" brauchen. Ich danke Ines Agostinelli für die Kuratierung dieser Ausstellung und ihren persönlichen Einsatz dafür.“

Randspiele. Erinnerung an einen kulturellen Aufbruch

Palais Thurn & Taxis

17. Juli bis 4. September 2022

Dienstag bis Samstag, 14 bis 18 Uhr

Sonntag, 10 bis 16 Uhr

Begleitprogramm:

Sonntag, 17. Juli 2022, 11 Uhr

Eröffnung

Freitag, 22. Juli 2022, 18 Uhr

Podiumsgespräch mit Gottfried Bechtold und Wolfgang Häusler

Dienstag, 2. August, 2022, 15 Uhr

Erzählcafé mit Manfred Welte

Freitag, 19. August 2022, 18 Uhr

Lesung von Monika Helfer mit Impulsen zur Einführung von Stefania Pitscheider-Soraperra

Dienstag, 20. September 2022, 19 Uhr, vorarlberg museum

Dienstag, 4. Oktober 2022, 19 Uhr, vorarlberg museum

Vorträge von Kurt Greussing „O Hoamatle - Vorarlberger Kulturpolitik der 1960er bis 1980er Jahre und die Abwehr der „Linken“ und von Harald Walser „Erinnerungs- und Geschichtspolitik von 1945 bis heute“

Führungen:

22. Juli, 16.45 Uhr, von Ines Agostinelli

29. Juli, 16.30 Uhr, von Kurt Greussing

12. August, 16.30 Uhr, von Reinhold Luger

19. August, 16.45 Uhr, von Ines Agostinelli

4. September, 16.45 Uhr, von Ines Agostinelli

Anmeldungen unter kultur@bregenz.at