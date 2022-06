Sommerausstellung „Grüße aus Feldkirch“

Am 1. Oktober 1869 wurde als neue und einfache Mitteilungsmöglichkeit für die Bevölkerung die sogenannte Correspondenz-Karte eingeführt.

Bis 1874 führten viele Staaten die Postkarte ein: 1870 Großbritannien, 1871 Belgien und die Niederlande, 1873 Frankreich und die USA. 1875 wurde die Postkarte auch für den Weltpostverkehr zugelassen. So traf die Postkarte am Beginn der Moderne den Nerv der Zeit. Sie erfüllte ein Bedürfnis nach vereinfachtem und raschem Informationsaustausch. Die Größe des Bildes auf der Adressseite war vorerst jedoch begrenzt, da die Lesbarkeit der Anschrift nicht beeinträchtigt werden durfte.

Mehr Bildraum bot die Mitteilungsseite der Karte. In den 1880er Jahren wurden auf dieser ursprünglich nur für die schriftliche Nachricht vorgesehenen Kartenseite nun auch Stadtansichten, Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in halber Postkartengröße abgebildet. 1885 erhielt die Bildpostkarte ihre offizielle Postzulassung, nachdem man sie vorher schon geduldet hatte.

Ganz gleich, welche Grußformel Sie verwenden – das "Grüßen" gehört in jedem Fall zu unserer Kultur. Und Grüße auf einer Ansichtskarte versandt, haben noch immer und werden wohl auch immer Freude bringen.

„Grüß Gott!“, „Grüß dich!“ bzw. „Grüß Sie!“, „Guten Tag!“, „Tag!“, „Hallo!“, „Grieß Eahna!“ oder „Griaß Eich“ in Bayern bzw. „Grüezi!“ oder „Grüessech!“ in der deutschsprachigen Schweiz, all' das sind längst überlieferte und gut eingebürgerte Grußformeln. Doch die Liste könnte noch lange fortgesetzt werden: „Servus!“, „Valet!“, „Diener!“, „Salve!“, „Ave!“, „Hoi!“, „Willkommen!“, „Mahlzeit!“, „Glück auf!“, „Salut!“ oder einfach „Hi!“. Alle diese Beispiele sollen zeigen, dass ein Gruß nicht genormt ist und sich auch nicht auf das gesprochene Wort beschränken lässt. Viel mehr noch: ein geschriebener Gruß bleibt nicht nur für einen Augenblick, sondern behält seinen Wert solange wie eben das Schriftstück – und in unserem Falle eine Ansichtskarte – aufbewahrt wird.