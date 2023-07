Sommerarbeiten auf der Neuburg

Anfang Monat startete die 22. Etappe der Restaurierung an der Ruine Neuburg.

Koblach . Bereits im Jänner wurde in diesem Jahr mit den ersten Arbeiten der Mitarbeiter des Gemeinde-Bauhofes begonnen, welche Sträucher und Dornengestrüpp gerodet haben, damit die Sicht auf die Ruine erhalten bleibt. Seit Anfang Monat sind nun auch die Burgbauexperten wieder am Werk um einen weiteren Abschnitt zu restaurieren.

Nach dem Abschluss der Restaurierungsarbeiten am Gefängnisturm wird mittlerweile seit drei Jahren an der Ringmauer gearbeitet. Dabei gibt es für das bewährte Team rund um Burgbauexperte Jürgen Vallaster in diesem Jahre einige besondere Herausforderung. „In der aktuellen Etappe gilt es dabei, einen außerordentlich exponierten Teil der westlichen Ringmauer, die an den Geschütz- und Gefängnisturm anschließt, zu restaurieren. Bei diesem Abschnitt musste bereits vor Jahren ein Teil des Felsens wegen eine absturzgefährdeten Felsnaseabgesprengt werden“, erklärt dazu Restaurierugs-Initiator Reinhard Sonderegger.