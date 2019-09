Sommer, Sonne, Programm

Ferienprogramm der Marktgemeinde für Jung und Alt

Rankweil. Die Sommerferien neigen sich langsam ihrem Ende entgegen, noch eine Woche können die Schüler ihre Freizeit genießen, dann beginnt wieder der sprichwörtliche Ernst des Lebens. Selbiges gilt für das abwechslungsreiche Programm des Rankweiler Sommers. Mehr als 50 Veranstaltungen wurden seit Ende Juni angeboten, viele Einzelevents der Gymnaestrada am Marktplatz noch gar nicht mitgerechnet. Der internationale Turnevent bildete selbstredend den absoluten Höhepunkt der vergangenen Monate, inklusive entsprechenden Rahmenprogramm. Seien es das Fest der Kulturen, der Schnabl Wettbewerb, oder Konzerthighlights mit Herbert Pixner, Gerhard Polt, den Souljackers und als krönenden Abschluss den letzten Auftritt der Kultband EAV in Vorarlberg im Rahmen ihrer Abschlusstournee. Mit integriert wurde auch das 150 Jahr Jubiläum der Rankweiler Feuerwehr, verbunden mit dem Landesleistungsbewerben.

Nach dem großen Turnertreffen, gestaltete sich das Programm etwas ruhiger, geizte aber erneut nicht mit Höhepunkten, wie der 100 Jahr Feier der Firma Rauch, dem Erlebnis Gourmet Event „Running Alpschwein“ in Laterns, oder zahlreichen Ausflügen. Nicht vergessen wurden auch dieses Jahr die jüngsten Bürger der Gemeinde. Das Kinderprogramm reichte vom Töpferkurs, Schnuppertrainings bei Sportschützen und Golfern, es wurde gegrillt, Bilderrahmen gestaltet oder man traf sich beim Reiseziel Museum – da gibt es morgen noch eine letzte Gelegenheit mit einem Ausflug in das Freilichtmuseum Römervilla. Seit vielen Jahren komplett ausgebucht sind auch die Erlebnistage beim Trekkinghof in Furx. Die meist aus vielen Mädchen, aber auch aus einigen Buben bestehenden Gruppen, absolvieren da einen Schnellkurs in Sachen Pferd und Reiterei. Neben einigen wichtigen theoretischen Aspekten im richtigen Umgang mit Pferden, geht es meist um Praxis im Stall – ein ausgiebiger Ausritt auf der Alpe Furx darf dann natürlich letztlich nicht fehlen.