Am Dienstag und Mittwoch sind Aufführungen des Musicals "Solve It" im Dornbirner Kulturhaus. ©Caritas Vorarlberg

Egal ob Klimaschutz oder der Hunger in vielen Ländern der Welt. „Höchste Zeit, ins Handeln zu kommen“, rufen die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe auf.

Sie tun es gemeinsam mit den „groovaloos! Tänzer*innen“ lautstark: Das Musical „Solve it! Die Zeit läuft!“ ist am 29. und 30. Juni im Dornbirner Kulturhaus zu sehen.

Geht nicht – gibt’s nicht! Auch nicht in der Pandemie! „Die letzten Probenwochen sind angebrochen und wir befinden uns in einem Taumel von: Erschöpfung, Improvisation und `endlich dürfen wir auf die Bühne!…´“, so die Jugendbotschafter*innen der Caritas Auslandshilfe, die das Musical „Solve it! Die Zeit läuft!“ gemeinsam mit den „groovaloos! Tänzer*innen“ im Dornbirner Kulturhaus aufführen. Das allergrößte Highlight dieser Produktion ist definitiv: OHNE Maske auf der Bühne zu stehen!

Die Geschichte des Musicals dreht sich um Leo: Überfordert mit den unüberschaubaren Möglichkeiten, die er – nicht zuletzt bedingt durch die Globalisierung – hat, versteckt er sich hinter seine Spielkonsole. Eines Tages entdeckt er in der Liste der Neuerscheinungen ein Real-Life-Game. Er meldet sich und seine WG-Mitbewohnerinnen an und so nimmt die Geschichte ihren Lauf. „Eine packende Story über unsere Zukunft, die heute schon verloren ist, wenn wir nichts ändern“, versprechen die Mitwirkenden.

Unterhaltung garantiert – Wissen inclusive

Die Jugendbotschafter*innen für UN-Kinderrechte & SDG der Caritas Auslandshilfe thematisieren dabei auf unterhaltsame Weise auch die von der UN definierten Zeile für eine nachhaltige Entwicklung. „The World‘s Largest Lesson“, also die größte Unterrichtsstunde der Welt, macht also Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahren in kreativer Form und fernab vom Klassenzimmer mit den Inhalten der globalen Nachhaltigkeitszielen vertraut. „Unsere Jugend macht vielleicht nur ein Viertel der Weltbevölkerung aus, aber sie ist immerhin zu hundert Prozent unsere Zukunft“, macht Koordinatorin Nico Kantner bewusst. Aber gerade auch für Erwachsene ist das Musical durchaus lehrreich und spannend.

Karten sichern!

Die Neuauflage von „Solve it! Die Zeit läuft!“ ist am Dienstag, 29. Juni, um 14.45 Uhr (die Vorstellung am Di um 9:30 ist ausgebucht!!) und Mittwoch, 30. Juni, um 9.30 sowie um 14.45 Uhr im Dornbirner Kulturhaus aufgeführt, am Dienstag-Abend findet zudem um 19 Uhr eine Vorstellung statt.