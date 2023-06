"Sollten uns mit der natürlichen vor der künstlichen Intelligenz beschäftigen"

Dr. Roman Szeliga, Internist, Gründer der "CliniClowns" und Humor-Experte hat bei "Vorarlberg LIVE" über Humor, Emotionen und KI gesprochen.

„Wir haben ja ein Herz, also, normalerweise sollte es nicht nur aus Routine schlagen sondern auch aus Begeisterung - und darum wird es gehen. Das wir, neben dem Hirn und den ganzen Herausforderungen unserer Zeit den Fokus wieder auf unser Herz richten“, verrät Humor-Experte Dr. Roman Szeliga über seinen Vortrag „Herzschlagqualität“ am Donnerstag Abend in der Walgauhalle in Raggal.