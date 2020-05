Sollte man einen Meniskusschaden operieren lassen?

Tipps, die für eine gute Entscheidung helfen können.

Nicht jeder Meniskusriss muss operiert werden. Man unterscheidet verschiedene Formen und Grade eines Meniskusrisses. Risse, die nur oberflächlich sind, können meistens sehr gut konservativ, also ohne Operation, behandelt werden. In diesen Fällen führt in der Regel eine gezielte Physiotherapie zur Beschwerdefreiheit.