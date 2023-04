Sollte Cannabis legalisiert werden? Das sagt Bernhard Amann

Bernhard Amann, Obmann Verein "Ex und Hopp", war am Donnerstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast.

Die deutsche Ampel-Koalition plant eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" einzuführen. In der Schweiz laufen seit Beginn des Jahres Pilotprojekte in mehreren Großstädten, bei denen Cannabis zum Genuss verkauft wird. In Österreich ist der Besitz nach wie vor verboten. Thomas Flax sprach in "Vorarlberg LIVE" mit Ex und Hopp Vereinsobmann Bernhard Amann über die Legalisierung von Cannabis und 30 Jahre Drogenanlaufstelle in Vorarlberg.