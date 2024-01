Solidarität in kritischen Zeiten

In der Stadtvertretungssitzung am 1. Februar wird über das städtische Budget abgestimmt.

Trotz geäußerter Kritikpunkte, insbesondere in Bezug auf die von ÖVP und FPÖ vorgeschlagene Gebührenerhöhung und die aus Sicht der SPÖ unzureichenden Maßnahmen in der Gemeinwesen- und Jugendarbeit, erklärt die SPÖ die Zustimmung zum Budget .

Antonio Della Rossa, Stadtparteiobmann der SPÖ: "Wir kritisieren die Gebührenerhöhung auf das Schärfste und hätten uns in der aktuellen Teuerungswelle eine Entlastung der Bevölkerung gewünscht. Gerade jetzt sind derart gravierende Erhöhungen für die Bludenzerinnen und Bludenzer eine Zumutung und für viele schwer finanzierbar. Zudem sehen wir dringenden Handlungsbedarf in der Jugend- und Gemeinwesenarbeit. Hier braucht es Investitionen um den sozialen Zusammenhalt zu sichern. Wir sind uns durchaus der schwierigen finanziellen Lage bewusst, die viele Städte und Gemeinden derzeit erleben, besonders durch den nicht so rosig ausgefallenen Finanzausgleich." Der Stadtparteiobmann begrüßt die Investitionen, welche in den SPÖ geführten Ressorts durchgesetzt werden konnten. „1,5 Mio € für den Jugend- & Freizeitplatz sowie den dringenden Ausbau der Volksschule Mitte mit 9 Mio € sind dem Einsatz unserer SPÖ Stadträtinnen und Stadträte zu verdanken,“ so Della Rossa.